विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन पर उनको बधाई दी तथा उनकी नेतृत्व की तारीफ की, जिसके बलबूते भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग छवि बना सका।

जयशंकर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अलग स्थान दिलवाया है। साथ ही मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि आशा करते हैं कि यह लंबे समय तक देश की सेवा करते रहेंगे।

Join the nation in felicitating Prime Minister @narendramodi on his 70th birthday. His leadership has enhanced India’s standing on the world stage. Wish him good health and many more years in service of the nation.