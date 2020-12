पहली बार कश्मीर घाटी में भी खिला कमल, श्रीनगर से जीता भाजपा का ये प्रत्यासी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह नौ बजे शुरू हुई। प्रदेश के सभी बीस जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। हर जिले में 14 सीटों की मतगणना जारी है। पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में बीजेपी दो सीटें जीत चुकी है।

डीडीसी चुनाव में अभी तक बीजेपी 5 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को पुलवामा में एक सीट पर जीत मिली है। वहीं, कश्‍मीर में बीजेपी ने तीन सीटें हासिल की हैं। अभी तक के रुझानों में बीजेपी 54, गुपकार 88 सीट, कांग्रेस 22 और जेकेएपी 11 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी अभी तक काफी बढ़त बनाए हुए है।

We fought against PAGD candidate and BJP emerged victorious at this seat (Balhama seat in Srinagar) today. I congratulate people of Jammu and Kashmir & the security forces: Azaz Hussain, BJP candidate from Balhama, Srinagar#DDCElections pic.twitter.com/MFYMcouVfC