देश के इतिहास में पहली बार PM मोदी ने इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को एक बड़ी सौगात दी। गुजरात के केवड़िया में स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' देखने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही आसान बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी।

Prime Minister Narendra Modi flags off eight trains connecting Statue of Unity in Kevadia, Gujarat with different regions of the country, via video conference. pic.twitter.com/QkzIB0bnKG

दिवंगत पूर्व मुख्‍यमंत्री एमजी रामचंद्रन दी श्रद्धांजलि

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि यह देश और रेलवे के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी संख्‍या में ट्रेनों को एकसाथ हरी झंडी दिखाई गई है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्‍यमंत्री एमजी रामचंद्रन को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित हुए इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने दभोई-चांचोड़ आमान परिवर्तन, चांचोड़-केवड़िया आमान परिवर्तन नवनिर्मित प्रतापनगर-केवड़िया खंड के विद्युतीकरण और दभोई, चांचोड़ और केवड़िया स्टेशनों की नई इमारतों का उद्घाटन भी किया।

