बाढ क्षतिग्रस्त परिवारों को मिलेगा 50 किलो चावल व 500 रुपये की सहायता

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को आकाश मार्ग से राज्य के बाढ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ प्रभावित लोगों के लिए सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ प्रभावित लोगों के लिए एक परिवार को 50 किलो चावल व 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ की स्थिति राहत व बचाव कार्य के लिए उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आयी बाढ में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापडा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी व खोर्धा जिले के अनेक इलाके क्षतिग्रस्त हुए हैं। अनेक गांव में पानी घूस गया है। खेत जलमग्न हो गये हैं। घर टूट गये हैं तथा अनेक स्थान पर सडक टूटे हैं।

