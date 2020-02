पुलवामा की पहली बरसी: गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली। आज पुलवामा हमले के एक साल हो गए हैं। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व बल) के काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान देश के लिए कुर्बान हो गए थे। 40 सीआरपीएफ कर्मियों की याद में बनाए गए स्मारक का लेथपुरा कैंप में आज उद्घाटन किया जाएगा।

I pay homage to the martyrs of Pulwama attack.



India will forever be grateful of our bravehearts and their families who made supreme sacrifice for the sovereignty and integrity of our motherland.