पुलवामा हमले की पहली बरसी: CRPF ने साथियों को किया याद, म्यूजिशियन ने दी अनोखी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। आज पुलवामा हमले के एक साल हो गए हैं। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व बल) के काफिले पर हमला किया गया था। पूरा देश आज उन शहीद जवानों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने हमले के आगे प्राणों को न्यौछावर करके शहादत और बलिदान की बेमिसाल नजीर पेश की। श्रीनगर के लेथपोरा कैंप में आज पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी।

Jammu and Kashmir: Tributes being paid to the 40 CRPF jawans who lost their lives in #PulwamaAttack last year, at the memorial at CRPF's Lethpora camp, in Srinagar. pic.twitter.com/9aAxF5cbhE

सीआरपीएफ के बड़े अफसर आज यहां पर पहुंच रहे हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं। पुलवामा में भी वक्त शहीदों को सलामी दी गयी। यहां पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है, जो शहीद जवानों के सम्मान में बनाया गया है। महाराष्ट्र के उमेश यादव ने यहां पर कलश सौंपा है, जिसमें सभी 40 जवानों के घर की मिट्टी है। अब इस कलश को इसी स्मारक में रखा जाएगा। बतादें कि उमेश गोपीनाथ जाधव पेशे से म्यूजिशियन और फार्माकॉलजिस्ट हैं।

पिछले एक साल से शहीदों को अनोखे तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उमेश ने कहा, 'मुझे गर्व है कि मैं पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों से मिला और उनकी दुआएं लीं. मां-बाप ने अपने बेटे को खोया, पत्नियों ने अपने पतियों को, बच्चों ने अपने पिता को, दोस्तों ने अपने दोस्त को. मैंने उनके घर और श्मशान घाट जाकर मिट्टी इकट्ठा की.

Jammu and Kashmir: The soil collected by Maharashtra's Umesh Gopinath Jadhav from the houses and cremation grounds of the 40 CRPF jawans who lost their lives in 2019 #PulwamaAttack, being placed at the memorial at CRPF's Lethpora camp. https://t.co/jbr8PaCFci pic.twitter.com/G6C35yQhG2