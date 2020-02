जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 के पास हुई फायरिंग, फरार हुए स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रविवार को फायरिंग की घटना हुई। घटना रविवार देर रात करीब 11.30 बजे की बताई जा रही है।

यह भी पढ़े: दिल्ली/ दक्षिण पूर्व दिल्‍ली के डीसीपी चिन्‍मय बिस्‍वाल हटाए गए

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में जामिया के गेट नंबर 7 पर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गेट नंबर पांच पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि जामिया नगर के एसएचओ घटनास्थल का जायजा लिया।

यह भी पढ़े: पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

#UPDATE : Students are returning from Jamia Nagar police station after their complaint was registered. https://t.co/ivMG8hJDTa

बतादें कि इस इलाके में फायरिंग की यह तीसरी घटना है। कमेटी के मैसेज में कहा गया है कि स्कूटी सवार दो युवकों ने फायरिंग की है, जिनमें से एक ने लाल रंग की जैकेट पहन रखी है। सोशल मीडिया में जामिया के सामने अफरा-तफरी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

#WATCH Delhi: People gather in protest outside Jamia Millia Islamia University following an incident of firing at gate no.5 of the university. 2 scooty-borne unidentified people had fired bullets at the spot. SHO (Station house officer) is present at the spot. Investigation is on pic.twitter.com/EKlxQPBVum