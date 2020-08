पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग की छठी मंजिल पर सुबह-सुबह लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर आग लगी है। मौके पर पहुंची पांच दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में छठी मंजिल पर इलेट्रिक बोर्ड के पास यह आग लगने की घटना हुई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शॉट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल जांच की जा रही है।

#UPDATE Delhi: The fire that broke out on the 6th floor of the Parliament Annexe Building, has been brought under control. 7 fire tenders were engaged in the fire fighting operation. https://t.co/8b0t2sce4M