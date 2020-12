कृषि कानूनों के विरोध का 10वां दिन: सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तेज, पांचवें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने दी भारत बंद की धमकी...

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर वार्ता होगी। इस बीच किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तेज कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का शुक्रवार को 9वां दिन था। सरकार के साथ शनिवार (10वें दिन) को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया।

किसानों ने शुक्रवार को सिंघु सीमा पर हुई महापंचायत के बाद 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर नए कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो भारत बंद होगा और देशभर के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे।

Yesterday, we told the Government that the farm laws should be withdrawn. On 5 Dec, effigies of PM Modi will be burnt across the country. We have given a call for Bharat Bandh on December 8: Bharatiya Kisan Union (BKU-Lakhowal) General Secretary, HS Lakhowal at Singhu Border pic.twitter.com/dA1Xykds2K