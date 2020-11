Farmers Protest: NCR से दिल्ली आने वाली मेट्रो सेवाएं स्थगित, दिल्ली-हरियाणा सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए 'दिल्ली कूच' पर निकले हैं। गुरुवार को इनके दिल्ली प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं।

आज सुबह पंजाब के किसान पटियाला अंबाला हाईवे पर किए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए और वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले झेलते हुए आगे बढ़े। जब ये किसान हरियाणा के सादोपुर पहुंचे तो इन्हें एक बार फिर वाटर कैनन की बौछारें झेलनी पड़ीं। इस वक्त दिल्ली की सभी सीमाओं पर लंबे जाम लगे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश के लिए आम आदमी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।

As advised by Delhi Police, Metro services will be available only from Delhi towards the NCR sections tomorrow. However, services from the NCR stations towards Delhi will not be available due to security reasons till further notice: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/7eyjX0v7Qa — ANI (@ANI) November 26, 2020

डीएमआरसी ने सूचना जारी की है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कल भी एनसीआर से दिल्ली आने वाली मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर के स्टेशनों को जाने वाली मेट्रो सेवाएं सुचारु रूप से चलेंगी।

Farmers don't want to begin their campaign under any political flag. Farmers of all parties stand united on this (Farm Laws) issue. Captain Amarinder Singh played the most bungling role as he didn't protest at all: Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal on Farmers' protest pic.twitter.com/JznWiHx6zJ — ANI (@ANI) November 26, 2020

सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया आरोप

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के आंदोलन पर कहा है कि किसान अपनी लड़ाई किसी राजनीतिक झंडे के अधीन नहीं लड़ना चाहते। सभी पार्टियों से जुड़े किसान कृषि बिल के मुद्दे पर एक साथ हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा मुख्यमंत्री को केंद्र पर दबाव डालना चाहिए था। दिल्ली जाकर बैठकें करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के किसानों से भी अपील करता हूं कि वो पंजाब के किसानों के साथ आएं और उनका समर्थन करें।

Haryana: Police use water cannon to disperse farmers who have gathered in Karnal and are proceeding towards Delhi to protest against farm laws. pic.twitter.com/kYbxVCzhpH — ANI (@ANI) November 26, 2020

करनाल में किसानों पर वाटर कैनन से की गई पानी की बौछार

करनाल में किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। यहां पर भी पूरे हरियाणा से भारी मात्रा में किसान सुबह से इकट्ठा हुए हैं।