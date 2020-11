Farmers Protest: किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन और खट्टर सरकार आमने-सामने, एक- दूसरे पर किया ट्वीट वार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए 'दिल्ली कूच' पर निकले हैं। गुरुवार को इनके दिल्ली प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं।

इसी बीच अब इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने-सामने आए गए हैं. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने किसानों के 'दिल्ली मार्च' पर ट्वीट कर कहा, 'कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैं फिर कह रहा हूं, यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा- इसलिए, कृप्या भोले-भाले किसानों को भड़काना बंद करिए. मैं पिछले तीन दिन से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपने निर्णय किया है कि आप मुझसे संवाद नहीं करना चाहते।

.@capt_amarinder ji, I've said it earlier and I'm saying it again, I'll leave politics if there'll be any trouble on the MSP - therefore, please stop inciting innocent farmers. — Manohar Lal (@mlkhattar) November 26, 2020

I've been trying to reach out to you for the last 3 days but sadly you decided to stay unreachable - is this how serious you are for farmer's issues? You're only tweeting and running away from talks, Why? — Manohar Lal (@mlkhattar) November 26, 2020

दरअसल इससे पहले गुरुवार को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों को जबरन जगह-जगह रोकने को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए अपनी आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'पंजाब में किसान लगभग दो महीन से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे। हरियाणा सरकार आंदोलनकारी किसानों पर बल प्रयोग कर क्यों उन्हें भड़का रही है। क्या किसानों को हाईवे पर शांतिपूर्वक मार्च निकालने का अधिकार नहीं है?'

For nearly 2 months farmers have been protesting peacefully in Punjab without any problem. Why is Haryana govt provoking them by resorting to force? Don't the farmers have the right to pass peacefully through a public highway? @mlkhattar pic.twitter.com/NWyFwqOXEu — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 26, 2020

It’s a sad irony that on #ConstitutionDay2020 the constitutional right of farmers is being oppressed in this manner. Let them pass @mlkhattar ji, don't push them to the brink. Let them take their voice to Delhi peacefully. pic.twitter.com/48P0rvILVU — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 26, 2020

बता दें कि केंद्र के बनाए कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान 26 और 27 नवंबर को 'दिल्ली मार्च' कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली की हरियाणा से लगते तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहां बड़ी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है।

