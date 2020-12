किसान आंदोलन LIVE Updates/ कड़ाके की ठंड से निपटने की तैयारी में जुटे अन्नदाता, कहा- काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हमारी लडाई जारी रहेगी

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी मांगो पर अड़े हुए है। किसानों की मांग है की नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ​ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान किसानों के सामने कड़कड़ाती ठंड एक बड़ी चुनौती है।

यहां हर बीतते दिन के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसान भी बढ़ती ठंड का सामना करने के लिए अपनी तैयार में लगे हुए हैं। ठंड से निपटने के लिए धरना स्थल पर टेंट की संख्या बढ़ाई जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद एक किसान ने बताया, ‘हम लंबे समय के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं क्योंकि काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हमारी लडाई जारी है। यहां ठंड बढ़ रही है इसलिए हम और टेंट लगा रहे हैं।’

Delhi: Protesting farmers at Singhu border say they're making more tent arrangements to face cold weather conditions.



"We're preparing ourselves for a longer stay as our fight against black laws will continue. It's getting colder, so we're putting more tents," says a protester. pic.twitter.com/7Jd1yBccFP