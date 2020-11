किसानों का आंदोलन: 24 घंटे बाद आखिर किसानों को मिली दिल्ली में एंट्री की इजाजत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन दिल्ली के दरवाजे से आगे बढ़ गया है। आखिरकार सरकार झुक ही गई है एवं किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर ही दी। हालांकि, सिंघु बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। यहां हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी संख्या में जमे हुए हैं। बीच-बीच में पथराव भी जारी है।

वहीं, दिल्ली जाने की राह में खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा पुलिस की ओर से रखे टनों वजनी पत्थरों को पलट दिया। वहीं, शंभू बैरियर पर किसानों ने बैरिकेड्स घग्गर नदी में फेंक दिए। ऐसे में हरियाणा पुलिस बैकफुट पर आ गई और ज्यादा विरोध नहीं किया। शंभू बैरियर, मूनक-टोहाना बॉर्डर, बाहमणवाला बाॅर्डर से किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए।

#WATCH Farmers use a tractor to remove a truck placed as a barricade to stop them from entering Delhi, at Tikri border near Delhi-Bahadurgarh highway pic.twitter.com/L65YLRlkBo — ANI (@ANI) November 27, 2020

बता दें कि किसानों को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर रोक गया। यहां वे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे। पुलिस ने यहां आंसू गैस छोड़ी। कुछ देर पथराव भी हुआ। किसान दिल्ली में घुसने हेतु अड़े हुए थे। कुछ किसान वहीं धरने पर बैठ गए और खाना तैयार करने लगे। किसानों का बोलना था कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन की इजाजत होनी चाहिए।

किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट्स

- पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के मुताबिक मैं किसानों के दिल्ली में एंट्री देने के केंद्र के निर्णय का स्वागत करता हूं। अब केंद्र को तुरंत किसानों की दिक्कतों के सिलसिले में उनसे तुरंत बात करनी चाहिए।

#WATCH Delhi: Police use water cannon & tear gas shells to disperse protesting farmers at Tikri border near Delhi-Bahadurgarh highway.



Farmers are seen clashing with security forces, as they tried to head towards Delhi as part of their protest march against Centre's Farm laws. pic.twitter.com/L67PN4xYKy — ANI (@ANI) November 27, 2020

- दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो, अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का अधिकार।

- हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वाहनों को सिंघु बॉर्डर की ओर जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, अन्य राज्यों में जाने वाले वाहन वेस्टर्न-ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से जा सकते हैं।

#WATCH: Plumes of smoke seen as security personnel use tear gas to disperse farmers protesting at Singhu border (Haryana-Delhi border).



Farmers are headed to Delhi as part of their protest march against Centre's Farm laws. pic.twitter.com/eX0HBmsGhL — ANI (@ANI) November 27, 2020

बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर रखी है। यहां किसानों ने सारी रात अपना डेरा जमाए रखा एवं सवेरे से ही नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में यूपी नेशनल हाइवे अनिश्चितकाल हेतु जाम करने का ऐलान किया है।

