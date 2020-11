'दिल्ली चलो' मार्च के लिए राशन-पानी लेकर रवाना हुए किसान, हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती

चंडीगढ़। केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ‘दिल्ली चलो मार्च’ के लिए आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।

इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की छह लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

किसानों के ‘दिल्ली चलो मार्च’ को विफल बनाने के लिए उसके एक दिन पहले बुधवार को हरियाणा ने पंजाब से सटी अपनी सीमा पर अवरोधक लगाए हैं और पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा भी निलंबित कर दी है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अंबाला और कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की बौछारों का भी उपयोग किया।

Security deployed at Delhi-Faridabad border in view of farmers' 'Delhi Chalo' protest march.



Sub Inspector Prithviraj Meena says, "3 teams of CRPF, Police force from 2-3 Police stations and Home Guard jawans are here. Senior officers are making rounds. Vehicles being checked. pic.twitter.com/0QvABUQujQ