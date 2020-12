नई दिल्ली। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। किसान नेता संसद के मानसून सत्र में पारित तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि वे इसमें संशोधन नहीं बल्‍कि पूरी तरह वापसी चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, किसान नेताओं के साथ अब अगले दौर की बैठक 9 दिसंबर को होगी।

सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वह हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेगी। हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे जिसके बाद उसी दिन उनके साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

During 5th round of talks at Vigyan Bhawan, farmers' representatives asked the Central Govt to give a pointwise written reply of the last meeting, to which the govt has agreed https://t.co/EzZgHcoHTr