प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली. पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज 90 साल के थे. पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज ने निधन की पुष्टि की है। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ। उनके पिताजी पंडित मोतीराम मेवाती घराने के संगीतज्ञ थे।

दुर्गा जसराज ने कहा, ''बड़े दुख के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज ने अमेरिका के न्यू जर्सी में सुबह 5:15 बजे अंतिम सांसें लीं।

पंडित जसराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''पंडित जसराज जी के निधन से भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में एक खालीपन आ गया है। न केवल उनकी प्रस्तुतियां उत्कृष्ट थीं, उन्होंने कई अन्य गायकों के लिए एक असाधारण गुरु के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। दुनिया भर में मौजूद उनके प्रशंसकों और परिवार के प्रति संवेदना. ओम् शांति''

The unfortunate demise of Pandit Jasraj Ji leaves a deep void in the Indian cultural sphere. Not only were his renditions outstanding, he also made a mark as an exceptional mentor to several other vocalists. Condolences to his family and admirers worldwide. Om Shanti. pic.twitter.com/6bIgIoTOYB