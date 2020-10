गुजरात के व्यापारी से 16 लाख रुपये रंगदारी मांगने वाला फर्जी IPS अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई पुलिस की क्राईम ब्रांच ने गुजरात स्थित सूरत के एक व्यापारी से 16 लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की गहन जांच जारी है।

मुंबई क्राईम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय सावंत के अनुसार फर्जी आईपीएस अधिकारी श्यामसुंदर शर्मा को उनकी टीम ने शनिवार को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। उसे मुंबई लाकर गहन पूछताछ की जा रही है।

Mumbai police arrested a fake IPS officer from Bangalore, who approached a Surat-based businessman to get his imported cloth cargo released at Mumbai Port & kidnapped him. Accused took businessman to Surat, where he extorted Rs 15 lakhs cash, iPhone & Apple watch: Mumbai Police pic.twitter.com/nOwSk9teKK