रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई मामले में फडणवीस ने बोला शिवसेना पर हमला, कहा- गुंडाराज रोकिए उद्धव ठाकरे

मुंबई। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की कथित तौर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई करने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने नौसेना के पूर्व अधिकारी पर हुए हमले के सिलसिले में शिवसेना के कमलेश कदम समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नेवी से रिटायर्ड 65 वर्षीय अफसर ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक कार्टून फॉरवर्ड किया था।

मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में कमलेश कदम और उनके 8-10 साथियों के खिलाफ नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस ने कदम समेत अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

8-10 persons attacked & beat me up today, after I received threatening calls for a message that I had forwarded. I have worked for the nation my entire life. A government like this should not exist: Madan Sharma, retired Navy officer who was attacked today in #Mumbai pic.twitter.com/Xu7C8SEbDW