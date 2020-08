सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच नेपाली पीएम केपी ओली ने मोदी को किया फोन

नई दिल्ली। सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार केपी शर्मा ओली ने बातचीत के दौरान भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। केपी ओली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के हालिया चुनाव के लिए बधाई भी दी।

केपी ओली ने भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे समय पर बधाई दी है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत के दौरान कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में आपसी एकजुटता व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस संबंध में नेपाल को भारत के निरंतर समर्थन की पेशकश की।

The leaders expressed mutual solidarity in the context of the efforts being made to minimise the impact of #COVID19 pandemic in both countries. PM Modi offered India’s continued support to Nepal in this regard: Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/4T2Cxw4Qy1