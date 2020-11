काबुल यूनिवर्सिटी में घुसकर आतंकवादियों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, 19 छात्रों की मौत, 12 घायल

नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को आतंकवादियों की फायरिंग में करीब 19 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। काबुल यूनिवर्सिटी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में शामिल तीन बंदूकधारियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के हवाले दी गई जानकारी के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी में लगे बुक फेयर में घुसकर तीन बंदूकधारियों ने छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं थीं। इस हमले में 19 छात्रों की मौत हुई है और 12 घायल हैं।

This is barbarism, terrorists killed at least 20 students in #KabulUniversityAttack and dozen other wounded. This was the 2nd attack on education institutions in the last 10 days. A week ago, a suicide bombing near a tutoring center killed over 30 people, most of them students. pic.twitter.com/VSmh7dgAAf