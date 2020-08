बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू, एक आतंकवादी मारा गया, ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में बारामुला के सलोसा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन को बारामुला पुलिस, सेना की 52-आरआर (राष्ट्रीय राइफल्स) और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। फ़िलहाल ऑपरेशन जारी है।

#UPDATE One unidentified terrorist has been killed in the Baramulla encounter. Operation underway. Further details shall follow: Jammu and Kashmir Police https://t.co/m5n9hhG9bW pic.twitter.com/uZbaOeWzyk