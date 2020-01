कपिल मिश्रा के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। 'पाकिस्तान' वाले कपिल मिश्रा के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। कपिल मिश्रा ने कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला।

BJP leader Kapil Mishra, on 23rd January, had tweeted '...On 8th February there will be a contest between India and Pakistan on the streets of Delhi.' #DelhiElections2020 https://t.co/RII7su01pn pic.twitter.com/s9eztEUMXG