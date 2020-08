नई दिल्ली। जेईई और नीट एग्जाम को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। इन परीक्षाओं को पूर्व में दो बार स्‍थगित किया गया। अब अधिकांश छात्र और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजिक हो। निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह भी कहा कि हम छात्रों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बेवजह विरोध और राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्री निशंक ने बताया कि 80 फीसदी स्‍टूडेंट JEE-NEET परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। JEE के लिए 8.58 लाख में से 7.50 लाख के आसपास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, इसी तरह NEET के लिए 15.97 लाख में से, 10 लाख से अधिक छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। उन्‍होंने बताया कि ज्‍यादातर मामलों में छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों को कई बार बदला गया है।

JEE exam centres have been increased to 660 from 570 while there are now 3,842 NEET centres, up from 2,546 for the convenience of students. Students have also been allotted exam centres of their choice: Ramesh Pokhriyal, Union Education Minister pic.twitter.com/UkJEQPUC7e