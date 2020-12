उत्तराखंड और ओडिशा के कई इलाकों में भूकंप के झटके, जानिए तीव्रता

नई दिल्ली। ओडिशा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल, ओडिशा के मयूरभंज में रात 2:13 बजे भूकंप के आया। बता दें कि यहां रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.9 रही।

Earthquake of magnitude 3.9 on the Richter scale hit Mayurbhanj in Odisha at 2:13 am today: National Centre for Seismology