नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच आज भारत-अमेरिका रिश्तों में वैश्विक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा होगी।

दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने राजघाट पर एक पौधा लगाया।

Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump plant a tree at Raj Ghat. pic.twitter.com/4llGqhmxXV — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने राजघाट पर विजिटर्स बुक में संदेश लिखा।

Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump write in the visitor's book at Raj Ghat. pic.twitter.com/p43IMmCIg7 — ANI (@ANI) February 25, 2020

डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि. पत्नी मेलानिया भी थीं साथ।

Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump pay tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat. pic.twitter.com/ObQohvZhvr — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एक ग्रुप फोटो के लिए पोज़ दिया।

Delhi: US President Donald Trump, the First Lady Melania Trump, President Ram Nath Kovind, his wife Savita Kovind and Prime Minister Narendra Modi pose for a group photo at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/qvd4rC6kJM — ANI (@ANI) February 25, 2020

#WATCH Delhi: US President Donald Trump inspects the Guard of Honour at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/OGyJSE14ej — ANI (@ANI) February 25, 2020

Delhi: President Ram Nath Kovind, his wife Savita Kovind and PM Narendra Modi receive US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/3NKozPI644 — ANI (@ANI) February 25, 2020

ट्रंप आज दिल्ली स्थित राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी होंगी। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी स्वागत किया जाएगा। वहां से वे सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे।

इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगले चरण की वार्ता होगी जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी।

