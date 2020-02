स्वदेश रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, बोले- सीएए भारत का आंतरिक मामला

नई दिल्ली। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दो दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार रात 10 बजे स्वदेश (अमेरिका) के लिए रवाना हो गए।

US President Donald Trump & First Lady Melania Trump depart from Delhi following the conclusion of their two-day visit to India. pic.twitter.com/llalDcR5W9