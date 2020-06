डोनाल्ड ट्रंप ने निभाया वादा, भारत भेजी 100 वेंटिलेटर की पहली खेप

नई दिल्ली। कोरोना से जंग में मदद के लिए अमेरिका से 100 वेंटीलेटर की पहली खेप भारत को सौंप दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने 100 वेंटिलेटर की पहली खेप भारत को सौंपी।

Delhi: US Ambassador to India Ken Juster hands over the first lot of 100 ventilators from USAID (United States Agency for International Development) to India at the headquarters of the Indian Red Cross pic.twitter.com/3qLRE6VdYE