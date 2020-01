दिलीप घोष का बड़ा दावा- 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत में घुसे, आधे बंगाल में

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल भजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा, '2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किया है, जिनमें से 1 करोड़ पश्चिम बंगाल में हैं और बाकी 1 करोड़ पूरे देश में फैले हुए हैं।

Dilip Ghosh, BJP West Bengal Chief: 2 crore Bangladeshi Muslim infiltrators have entered India; 1 crore are in West Bengal & 1 crore have spread across the country. We will not allow any Bangladeshi Muslim to stay here. If their names are in voters' list then it will be removed. pic.twitter.com/abYAHzdPNX