दिलीप घोष ने कहा- 50 लाख मुस्लिम घुसपैठियों को निकालेंगे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि 50 लाख मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। घोष ने कहा, सबसे पहले उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। फिर दीदी (सीएम ममता बनर्जी) किसी का तुष्टीकरण नहीं कर सकती हैं। एक बार यह हो जाने के बाद दीदी के वोट कम हो जाएंगे और आने वाले चुनावों में हमें 200 सीटें मिलेंगी, उन्हें 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी।

Dilip Ghosh, West Bengal BJP Chief: Once this is done Didi's (CM Mamata Banerjee) votes will be reduced and in the coming elections, we will get 200 seats, she will not even get 50 seats. https://t.co/2ZCH4zp5Mn

#WATCH West Bengal BJP Chief Dilip Ghosh in North 24 Parganas: Under Mamata Banerjee's government, even if one damages public property worth Rs 500 crores, that person escapes it. When we come to power then every such person will be identified and shot at. Nobody will be spared. pic.twitter.com/ihU9LqtQcZ