पाकिस्तान के मुल्तान में मिली देवी-देवताओं की प्रतिमा को स्वदेश लाने की मांग, विहिप ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने पाकिस्तान के मुल्तान जिले में पिछले दिनों मिली हिन्दू देवी-देवताओं की प्रतिमा को भारत लाने की मांग की है। विहिप ने कहा है कि हम इन प्रतिमाओं को स्वदेश लाकर उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा-अर्चना करेंगे।

विहिप के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसको लेकर सोमवार को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी और दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना समेत तीन लोग शामिल थे।

