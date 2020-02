दिल्ली: CAA, NPR-NRC के खिलाफ प्रदर्शन के चलते जाफराबाद मेट्रो स्टेशन बंद, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार देर रात को मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शन को देखते हुए जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। यहां पर फिलहाल कोई ट्रेन नहीं रुकेगी।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit of Jaffrabad have been closed. Trains will not be halting at this station. https://t.co/b9WYsp3lhI pic.twitter.com/HHII7vLxCK