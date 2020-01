दिल्ली: अमित शाह के सामने CAA का विरोध करने वाले युवक की पिटाई, video

नई दिल्ली। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ने रविवार को एक चुनावी रैली की इस दौरान एक युवक ने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी नारे लगाए तो, अमित शाह की मौजूदगी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पीटा और लोहे की कुर्सियां उठाकर उसे मारी। यह सब होते हुए अमित शाह देखते रहे और अपना भाषण देते रहे।

Someone at the @AmitShah rally in Delhi's Babarpur raised anti-CAA slogans. He was thrashed and the police had to escort him away. "Usse salaamat le jaiye," Shah said from the stage. Then he asked the crowd to chant "Bharat Mata ki Jai". #DelhiElections2020 pic.twitter.com/ceeK3r22Xp