दिल्ली हिंसा: विपक्षी सांसदों ने सदन में लगाए नारे, नायडू बोले- यह संसद है बाजार नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष ने आज दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोनावायरल को लेकर बयान दिया।

Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan in Rajya Sabha makes a statement on Coronavirus: Till 4th March, there have been 29 positive cases of Coronavirus in India pic.twitter.com/HPq4DLQtuZ

उन्होंने कहा कि 17 जनवरी से भारत में वायरस के खिलाफ तैयारी चल रही है। देश में अबतक 29 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि लोकसभय़ा अध्यक्ष ओम बिरला सदन ने खुद को कार्यवाही से अलग रखा हुआ है।

दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के भारी हंगामे के कारण गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर करीब 12 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, 'कोई नारा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह संसद है बाजार नहीं।'

Delhi: Opposition MPs in Rajya Sabha continue to protest against Delhi violence. Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu says, "No slogans to be raised because this is Parliament not a bazaar". pic.twitter.com/I7b76GwxwU