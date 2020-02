दिल्ली हिंसा: मरने वालों की संख्या 34 पहुंची, चांदबाग में नाले से दो और शव बरामद

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी हिंसा में गुरुवार तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंसा के बाद सुरक्षा बेहद कड़ी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके से नाले से दो और शव बरामद हुए हैं। शव पर चाकू के निशान मिले हैं। कल आईबी कांस्टेबल का भी शव नाले से ही मिला था।

मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हिंसा मामले में ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं।

