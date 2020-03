delhi violence: दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हुई

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 38, लोक नायक अस्पताल में 3, जग परवेश चंदर अस्पताल में 1 और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 4 मौतें हुई हैं।

Delhi: Death toll rises to 46 now; (38 at Guru Teg Bahadur Hospital, 3 at Lok Nayak Hospital, 1 at Jag Parvesh Chander Hospital & 4 at Dr. Ram Manohar Lohia Hospital) in North East Delhi violence. pic.twitter.com/XWvboAduLM