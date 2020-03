Delhi Violence: कोर्ट ने रियासत अली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार रियासत अली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को रियासत अली की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया।

A Delhi Court sends Riyasat Ali to 14-day judicial custody in connection with the recent violence in north-east Delhi. He was presented before a magistrate in Karkardooma court on expiry of his three-day police custody. Riyasat Ali was arrested on Saturday evening by Delhi Police