दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवधर्न अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 70 देशों समेत भारत में भी अपना पांव पसार रहा है। अब तक कोरोनावायरस से 3,161 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर में इस वायरस से संक्रमित तीन नए मरीजों की पुष्टि के बाद मंगलवार को आगरा में कोरोना से संक्रमित एक ही परिवार के छह लोगों में लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan today to take a meeting with senior officials from Delhi Government for the management & preparedness of #Coronavirus. (file pic) pic.twitter.com/Ze9aX1Bzra