दिल्ली: 15 दिनों में दूसरा बड़ा अग्निकांड, 9 की मौत, 10 घायल

नई दिल्ली। दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में एक इमारत में आग लग गई। बता दें कि, किराड़ी के इंदर एनक्लेव में एक चार मंजिला इमारत में आग लगी। दमकल विभाग के एक अधिकारी का बताना है कि, दुर्घटना में 9 लोग मर गए है।

यह खबर भी पढ़े:Jharkhand election result 2019, LIVE: रुझानों में बीजेपी ने बदला समीकरण, जेएमएम गठबंधन को पछाड़ा

आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कहा जा रहा है कि आग वस्त्रों के गोदाम में लगी है। इमारत के निचले भाग में बने गोदाम में बीते रविवार रात भयानक आग लगी। लगभग 12 बजे लगी इस आग की चपेट में एक दर्जन से अधिक लोग आ गए।

दमकल विभाग की माने तो, इसमें 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि चश्मदीदों की माने तो, मृतकों की संख्या इससे अधिक भी सकती है। सभी जख्मियों को को संजय गांधी एवं न नजदीक ही के एक निजी अस्पताल ले जाया गया है।

Delhi: Three people have died and 10 have been injured after a fire broke out in a cloth godown in Kirari at around 12:30 am, today. The fire has been doused and the injured have been admitted to hospital. pic.twitter.com/VDDQW0STAk