दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जारी किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार (दिसंबर 7, 2020) को शकरपुर क्षेत्र से 5 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि ये आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनमें से दो पंजाब के खालिस्तानी आतंकी हैं जबकि बाकी के 3 जम्मू कश्मीर के आतंकी हैं। ये किसी बड़े हमले की फिराक में थे।

इनकी गिरफ्तारी पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में रविवार रात को पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद हुई। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन पांचों आतंकियों को रविवार की रात को उस समय गिरफ्तार जब ये भागने की फिराक में थे। इस दौरान इनके पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस इन पांचों आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही है। यह भी पता चला है कि इनके निशाने पर भाजपा और आरएसएस के नेता रहते हैं।

#BREAKING: Five arrested by Delhi Police Special Cell after brief exchange of fire in Shakarpur area of East Delhi. Two are from Punjab, while three from Kashmir. Weapons and other incriminating materials recovered. Major Narco terror module funded by Pakistan ISI unearthed. pic.twitter.com/Rx6u7Cjjdg