नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में शाययान मुजीब नामक एक छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है।

Dec 15 Jamia incident: Delhi HC issues notice to Centre, Delhi Police, Delhi govt on petition by a student Shayyan Mujeeb seeking compensation of Rs 2 Cr for his injuries. He said he was sitting in library, was severely injured&spent Rs 2.5 Lakhs as his both legs were fractured. pic.twitter.com/ah5RBUQ2ry

छात्र ने अपनी याचिका में कहा है कि वह पुस्तकालय में बैठा था, पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, जिससे दोनों पैर उसके फ्रैक्चर हो गए। इलाज में 2.5 लाख खर्च हुए हैं। इसलिए उसे 2 करोड़ रुपये की मुआवजा चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

जामिया मामले में उचित जांच होनी चाहिए: दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग

Najeeb Jung, former Lieutenant Governor of Delhi on Jamia library video: A statement should come from the Police on this. If a student entered the library carrying stone that is also condemnable. There should be a proper investigation into this. pic.twitter.com/yOn821J7Sb