Delhi Election Result LIVE: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ली हार की जिम्मदारी, कुछ देर में करेंगे इस्तीफे की पेशकश!

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। वहीं रुझानों में अब तक कांग्रेस को एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिलती दिख रही है। वहीं चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझान के मुताबिक, आम आदमी पार्टी 58 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है।

Subhash Chopra, Delhi Congress Chief: I take responsibility for the party's performance, we will analyse the factors behind this. Reason for the drop in our vote percentage is politics of polarization by both BJP and AAP. #DelhiElectionResults pic.twitter.com/7cUv0loVAM