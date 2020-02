Delhi Election Result LIVE: आप 50, बीजेपी 20 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुआ मतदान के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे जिसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। मतों की गिनती के मद्देनजर केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कुल 21 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

इलेक्शन रिजल्ट LIVE UPDATE:

चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार- बीजेपी 11 तो आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

आप 48, बीजेपी 22 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अभी आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अभी तक 1505 वोटों से आगे चल रहे हैं।

ओखला से AAP के उम्‍मीदवार अमानतुल्‍लाह खान पीछे हो गए हैं। वहां से BJP आगे चल रही है। ओखला सीट शाहीनबाग से सटा हुआ है, जिसे बीजेपी ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था।

चुनाव आयोग की साइट के अनुसार बल्‍लीमारान और बवाना से BJP आगे चल रही है। छतरपुर और जनकपुरी से भी बीजेपी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश से AAPआगे है।

आप 50, बीजेपी 20 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, आप 7 सीटों पर तो बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है।

मैं अपनी हार स्वीकार करते हुए, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा।



मैं भविष्य में भी दिल्ली, विकासपुरी व उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। — Mukesh Sharma (@MukeshSharmaMLA) February 11, 2020

रुझानों को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने मानी हार

आप 57, बीजेपी 13 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

आप 56, बीजेपी 14 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

आप नेता संजय सिंह ने कहा, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें, हम एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं

Sanjay Singh, AAP MP on early trends: Wait for the final result, we are going to register a massive win. #DelhiResults pic.twitter.com/XUHwuKbquC — ANI (@ANI) February 11, 2020

#DelhiElections: Delhi Deputy CM and Aam Aadmi Party candidate from Patparganj assembly constituency Manish Sisodia and Bharatiya Janata Party candidate Ravi Negi at Akshardham counting centre pic.twitter.com/VAlUKxWMQj — ANI (@ANI) February 11, 2020

सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं, रुझानों में AAP 60 के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है। ऐसे में दफ्तर में समर्थकों में जश्न का माहौल है। Celebrations begin at Aam Aadmi Party office in Delhi after reports that party is leading in early trends. #DelhiResults pic.twitter.com/mDUVfwQSSZ — ANI (@ANI) February 11, 2020

आप 54, बीजेपी 15 सीट पर आगे, कांग्रेस 1

बल्‍लीमारान से कांग्रेस के एकमात्र उम्‍मीदवार हारुन युसूफ आगे चल रहे हैं।

सभी 70 सीटों के रुझान सामने आए: आप 53, बीजेपी 16 सीट पर आगे, कांग्रेस 1

आप 50, बीजेपी 15 सीट पर आगे, कांग्रेस 0

तिमारपुर से आप नेता दिलीप पांडे पीछे चल रहे हैं

तिलकनगर से आप नेता जरनैल सिंह आगे चल रहे हैं

ग्रेटर कैलाश से आप नेता सौरव भारद्वाज आगे चल रहे हैं

द्वारका से बीजेपी नेता प्रद्युम्न आगे चल रहे हैं

शालीमार आग से आप की वंदना कुमारी आगे चल रही हैं

राजेंद्रनगर से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा आगे चल रहे हैं

नजफगढ़ से आप नेता कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं

सोमनाथ भारती भी मालवीय नगर से आगे चल रहे हैं

बाबरपुर से गोपाल राय तो कालकाजी से आतिशी बढ़त बनाए हुए हैं

हरिनगर से BJP तेजेंदरपाल सिंह बग्‍गा आगे चल रहे हैं

आप 38, बीजेपी 10 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे

रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत

32 पर AAP, 9 पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे

आप 29, बीजेपी 10 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे

अलका लांबा चांदनी चौक से पीछे चल रही हैं

AAP 22, बीजेपी 8 और आंग्रेस एक सीट पर आगे

नई दिल्‍ली से सीएम अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं

पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया भी बढ़त बनाए हुए हैं

AAP 14 सीट पर तो बीजेपी 6 सीट पर आगे

पहले रुझान में एक सीट पर AAP, दो सीटों पर बीजेपी आगे

70 सीटों पर मतगणना शुरू, पहले पोस्टल बैलट की हो रही है गिनती

Counting of votes begins, visuals from a counting centre in Maharani Bagh. #DelhiResults pic.twitter.com/PzyFNLe9Em — ANI (@ANI) February 11, 2020

दिल्‍ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रूझान सामने आने लगेंगे।

भाजपा नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट

भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर आता हूं, मुझे दूसरों का पता नहीं। हनुमान जी मोदी जी को आशीर्वाद दें कि उनके नेतृत्व में देश इसी तरह आगे बढ़े और वह कड़े और देश हित के फैसले लेते रहें। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। विजय गोयल सुबह-सुबह कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे थे। वहां उन्होंने ये बात की।

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि उन्हें अपनी जीत का भरोसा है और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि बीजेपी 55 सीटें जीतेगी।

मतगणना शुरू होने से पहले दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है:

ॐ असतो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मामृतं गमय

हे ईश्वर! हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो. अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो. मृत्यु से अमरता के भाव की ओर ले चलो।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले अपने आवास पर प्रार्थना की।

Delhi Deputy Chief Minister and AAP leader Manish Sisodia offered prayers at his residence ahead of counting for assembly elections #DelhiResults pic.twitter.com/nQLa0N7aO3 — ANI (@ANI) February 11, 2020

कानपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थकों ने दिल्‍ली में जीत के लिए पूजा-अर्चना की।

