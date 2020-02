Delhi Election Result: अभी तक नहीं खुला कांग्रेस का खाता, आप 58, बीजेपी 12 सीटों पर आगे...

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुआ मतदान के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे जिसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। मतों की गिनती के मद्देनजर केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कुल 21 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।



केजरीवाल को बधाई देते हुए प्रशांत किशोर

आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए प्रशांत किशोर।



अमानतुल्ला 70514 वोटों से आगे

अमानतुल्ला खान ओखला से 70514 वोटों से आगे चल रहे हैं। शाहीन बाग इसी इलाके में आता है।

कांग्रेस की हार पर बोले कमलनाथ- हमें पहले से पता था

BJP MP from East Delhi, Gautam Gambhir: We accept #DelhiElectionResults and congratulate Arvind Kejriwal & the people of Delhi. We tried our best but, probably, we could not convince the people of the state. I hope Delhi develops under the chief ministership of Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/GO4HG7s5fI