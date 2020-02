Delhi Election 2020: दिल्ली में वोट देने आ रहे लोगों को मुफ्त में टिकट दे रही है स्पाइसजेट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में सिर्फ तीन दिन शेष हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे।

यह भी पढ़े: Coronavirus: चीन में 64 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 425

No obstacle is big enough to stop us from being a part of our great democracy.

Introducing #SpiceDemocracy. If you are a registered voter in Delhi, fly back home with SpiceJet and cast your vote. Your tickets will be on us.

Visit https://t.co/Mkt4rST4s3 pic.twitter.com/NNcCO8crKg