दिल्ली चलो मार्च LIVE/ किसानों और सरकार के बीच चौथे राउंड की बैठक जारी, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज सातवें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लकेर वे दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली आने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। वहीं, आज चौथे दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं। फ़िलहाल ये बैठक जारी है।

इससे पहले बैठक शुरू होने से पहले कृषि मंत्री ने किसान नेताओं का हाथ जोड़कर स्वागत किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मानसा और मोगा के दो किसान के परिवों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिनकी कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई।

Delhi: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and Union Minister Piyush Goyal hold talks with farmer leaders, at Vigyan Bhawan pic.twitter.com/9Mafq0zygb

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों और केंद्र के बीच बातचीत चल रही है और मेरे पास इस मसले को हल करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने गृह मंत्री के साथ बैठक में अपना विरोध दोहराया और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

वहीं, पंजाब के पूर्व CM और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल (92) ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग से पहले तोमर ने कहा कि किसानों से चर्चा का सकारात्मक नतीजा निकलेगा।

Former Punjab CM Parkash Singh Badal returns Padma Vibhushan to protest "the betrayal of the farmers by govt of India" pic.twitter.com/mzdsoAZSlC