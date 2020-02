दिल्ली विधानसभा चुनाव: आज चुनावी प्रचार में नई जान फूंकने उतरेंगे PM मोदी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी सोमवार को 2 बजे दिल्ली के कड़कड़डूमा के सीबीडी. ग्राउंड में चुनावी रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में पीएम मोदी की यह पहली चुनावी रैली है।

Prime Minister Narendra Modi to address his first public rally for #DelhiElections2020 in Karkardooma today.



Union Home Minister Amit Shah to address public rallies in Mundka, Sadar Bazaar, Budh Nagar & Greater Kailash. (file pics) pic.twitter.com/naiXAg536e