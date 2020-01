दिल्ली विधानसभा चुनाव: नामांकन का आज आखिरी दिन, केजरीवाल भी आज भरेंगे पर्चा

नई दिल्‍ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्‍ली सीट से अपना नामांकन करेंगे। आपको बतादें कि सोमवार को सीएम केजरीवाल रोड शो में लेट हो गए थे।

यह भी पढ़े: भाजपा ने दिल्ली चुनाव में JDU को 2 और LJP को एक सीट देने का किया फैसला

केजरीवाल ने कहा, 'मुझसे कहा गया कि आप इससे पहले नामांकन भर लीजिए लेकिन रोड शो में जो लोगों का हुजूम आया है, उनको छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? लिहाजा अब मैं कल (मंगलवार को) अपना नामांकन पत्र भरुंगा।'

नई दिल्ली सीट से भाजपा ने सुनील यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मंगलवार सुबह को 10 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची में 7 प्रत्याशियों नाम शामिल किया। कांग्रेस नई दिल्‍ली सीट से आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोमेश सभरवाल को प्रत्‍याशी बनाया गया है।

यह भी पढ़े: आज से कश्मीर दौरे पर रविशंकर प्रसाद समेत 5 बड़े मंत्री

कांग्रेस सात सीटों के लिए पार्टी ने प्रत्‍याशियों की घोषणा की है, उनके नाम हैं-

तिलक नगर एस रामिंदर सिंह बामराह

राजिंदर नगर रॉकी तुसीड़

नई दिल्‍ली रोमेश सभरवाल

बदरपुर प्रमोद कुमार यादव

कोंडली (एससी) अमरीश गौतम

घोंडा भीष्‍म शर्मा

करावल नगर अरबिंद सिंह

बीजेपी की दूसरी लिस्ट

नांगलोई जाट से सुमनलता शौकीन, राजौरी गार्डन से रमेश खन्ना, हरि नगर से तेजिंदर पाल बग्गा, दिल्ली कैंट से मनीष सिंह, नई दिल्ली से सुनील यादव, कस्तूरबा नगर से रविंद्र चौधरी, महरौली से कुसुम खत्री, कालकाजी से धर्मवीर सिंह, कृष्णा नगर से अनिल गोयल और शाहदरा से संजय गोयल को उम्मीदवार बनाया है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases another list of 10 candidates for the #DelhiElections2020. Tajinder Pal Bagga to contest from Hari Nagar constituency. pic.twitter.com/I61TvNuBzu