नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मेहरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आपको बात दें की आम आदमी पार्टी (आप) के महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला किया गया है। इस फायरिंग में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और एक शख्स घायल हो गया था।

Delhi Police on firing on the convoy of AAP MLA, Naresh Yadav last night: One accused has been arrested. It is a case of personal enmity and it has nothing to do with politics. Further investigation is underway. pic.twitter.com/mHR972e50z