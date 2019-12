दिल्ली: किराड़ी में गोदाम में लगी भीषण आग, 9 की मौत और कई घायल

नई दिल्ली। दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में वस्त्रों के गोदाम में भयानक आग लग गई। इन्द्र इन्क्लेव में हुई इस दुर्घनाना में नौ लोगों की जाने जा चुकी है जबकि अनेक जख्मी हुए हैं। दमकल ने मौके से 3 लाशों को बाहर निकाला है, जबकि 10 लोगों को रेसक्यू किया गया।

यह खबर भी पढ़े:Jharkhand election result: आने लगे रुझान, शुरुआत में ही मिली बीजेपी को मात

जख्मियों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आग देर रात साढ़े 12 बजे इमारत की पहली मंजिल पर लगी। जिस वक्त आग लगी उस समय इमारत में लोग सो रहे थे। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के पश्चात आग पर काबू पाया।

#UPDATE Delhi Fire Department: 9 people died in the fire which broke out in a cloth godown in Kirari late last night. https://t.co/PXShLLo593