रक्षा मंत्री राजनाथ की अचानक ईरान यात्रा ​चीन-पाकिस्तान को एक साथ साधने की तैयारी

नई दिल्ली। मॉस्को से सीधे शनिवार रात तेहरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों के बीच बैठक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के बाद उनकी बहुचर्चित बैठक चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही के साथ हुई, जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव को लेकर खरी-खरी सुनाई। मॉस्को से भारत के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने शनिवार को एससीओ सदस्य होने के नाते बैठक में शामिल होने मॉस्को आये तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेरली मिर्ज़ो, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुरलान यर्मेकबायेव और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल कुर्बानोव बखोदिर निज़ामोविच से अलग-अलग मुलाकात की। इस बीच उन्हें एक सन्देश भेजकर ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने द्विपक्षीय बैठक करने का अनुरोध किया।

Had a very fruitful meeting with Iranian defence minister Brigadier General Amir Hatami in Tehran. We discussed regional security issues including Afghanistan and the issues of bilateral cooperation . pic.twitter.com/8ZENfAgRPS